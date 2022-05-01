Son dakika haberi! Turgutlu'da 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi! Turgutlu'da 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Turgutlu'da 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 otomobilin camlarını kırarak hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 otomobilin camlarını kırarak hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede çeşitli tarihlerde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, hırsızlık şüphelisinin E.E. (19) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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