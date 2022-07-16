Son dakika haberi! Tunceli'de uyuşturucu operasyonu Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazımiye ilçesinde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin evini tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde olan kenevir bitkisi ele geçirilirken, ev sahibi hakkında işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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