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Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

Bir son dakika haberine göre Tunceli'nin Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli-Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde 3 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 2 adet akımölçer, 5 adet ampul, 70 adet ağrı kesici hap ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Haberler

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