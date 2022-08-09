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Son dakika haberi | Tunceli'de baca yangını

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Son dakika haberi | Tunceli'de baca yangını

Son dakika haberi... Tunceli'de bir binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tunceli'de bir binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın baca kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Tunceli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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