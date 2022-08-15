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Son dakika haberi! Trenin altında kalan genç hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Trenin altında kalan genç hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde trenin altında kalan genç adam hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde trenin altında kalan genç adam hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan geçen Nihat Oğuz (23) İzmir- Ankara seferini yapan trenin altında kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi. Kaza nedeniyle tren durdurulurken olay yerinde yapılan incelemede Nihat Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan Oğuz'un yakınları olay yerine geldi. Sinir krizi geçiren yakınları güçlükle sakinleştirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Oğuz'un cansız bedeni morga kaldırılırken, sinir krizi geçiren yakınları da ambulansa alındı.

Tren seferine devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunusemre Ankara Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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