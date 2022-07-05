Son dakika haberleri: Kamyonet, traktör römorkuna çaptı: Araç içinde sıkışan yaralı güçlükle kurtarıldı
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Son dakika haberleri... Kamyonet, traktör römorkuna çaptı: Araç içinde sıkışan yaralı güçlükle kurtarıldı Traktörle çarpışan kamyonette sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kavşaktan dönen traktöre takılı römorka çarpan kamyonette 2 kişi yaralandı.
Kamyonet, traktör römorkuna çaptı: Araç içinde sıkışan yaralı güçlükle kurtarıldı
Traktörle çarpışan kamyonette sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kavşaktan dönen traktöre takılı römorka çarpan kamyonette 2 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan yaralı ise, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı.
Kaza, Edirne yolu üzeri Marmaracık Mahallesi Saray kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden Yusuf Küçücük yönetimindeki 39 ABH 623 plakalı kamyonet, Saray istikametinden kavşağa geçerek dönüş yapan Mustafa Keleş idaresindeki traktör arkasındaki takılı römorka çarptı.
Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Küçücük ve yanında bulunan Adem Killik yaralandı. Kamyonette sıkışan Adem Killik itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
UMKE ve AFAD ekipleri olay yerinde
Yaralılar, otobüs kazasından dönen UMKE ve acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.