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Son dakika haberi: Traktör takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Traktör takla attı: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş Balık Bendi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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