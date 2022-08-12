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Son dakika haberi... Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Son dakika haberi... Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunda yaşandı. A.B.'nin kullandığı 01 AJ 568 plakalı otomobil, M.L'nin kullandığı plakasız traktör ile çarpıştıktan sonra şarampole uçtu. Kazada otomobilde ve traktörde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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