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Son dakika haberi... Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi: Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada Diyarbakır'da saman yüklü kamyon trafikte kazaya davetiye çıkardıDİYARBAKIR Diyarbakır'da aşırı saman yükü ile trafikte seyreden bir kamyonet çevresine tehlike saçtı.

Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada

Diyarbakır'da saman yüklü kamyon trafikte kazaya davetiye çıkardı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da aşırı saman yükü ile trafikte seyreden bir kamyonet çevresine tehlike saçtı. O anlar bir vatandaşın kameralarına böyle yansıdı.

Olay, Diyarbakır-Bingöl istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 23 ABZ 084 plakalı kamyonet şoförü, kasasına kapasitesinden fazla saman bağladığı kamyonetle yolda adeta faciaya davetiye çıkardı. Kasadaki samanın virajlarda yana doğru yatarak her an devrilecek duruma gelmesi, yan tarafına doğru sarkması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden oldu. O anlar, anbean bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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