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Son dakika haberi | Trafikte bıçaklı saldırı girişimi

Son dakika haberi | Trafikte bıçaklı saldırı girişimi

Son dakika haberler: Mersin'de trafikte bir sürücünün diğer araçtakilerin üzerine bıçak çekip yürüdüğü o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Mersin'de trafikte bir sürücünün diğer araçtakilerin üzerine bıçak çekip yürüdüğü o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mersin- Antalya yolu D400 karayolunda Erdemli ilçesinde sınırlarında meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan 33 plakalı otomobilin sürücüsü S.B., talaş mevkiine geldiğinde sol şeritte arkadan gelen O.K. yönetimindeki aracı durdurmaya zorladı. Sağ şeride duran araçtan iki kişi inerken, 33 plakalı araçtan da elinde bıçakla sürücü çıkarak diğerlerine sallamaya başladı. Bu sırada iki kişi sağa sola kaçarak bıçaktan korunmaya çalıştı. Araçlarda bulunan kadınların da inmesiyle bir süre sonra eli bıçaklı şahıs otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bıçak çekilen şahıslar, polis merkezine giderek diğer şahıstan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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