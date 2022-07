Son dakika! Marmaris'te trafik polisleri hem uyardı, hem çikolata dağıttı

Marmaris'te trafik polisleri hem uyardı, hem çikolata dağıttı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine giriş noktasında Trafik polisleri ilçeye giren araçları emniyet kemerini takmaları konusunda uyarıp, bayramlarını kutlayıp çikolata ve çocuklara hediyeler dağıttı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile sabahın erken saatleri ya da geceden yola çıkanlar Marmaris'e ulaştı. İlçenin girişinde trafik polisleri gelen araçları durdurdu, emniyet kemeri, cep telefonuna karşı uyardı. Marmaris Bölge trafik denetleme İstasyonu ekipleri ve Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil denetleme büro ekipleri ilçenin farklı noktalarında denetimlerine devam ederken sürücülere emniyet kemerini arka koltukta dahi otursalar takmalarının önemi anlattılar. Trafik polisleri sürücülere çikolata, araçlarda bulunan çocuklara da oyuncaklar ve boyama kitapları hediye ettiler.

Trafik polislerinin çikolata ve oyuncak hediyesini gören sürücüler mutluluklarını dile getirerek iyi bayramlar diledi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amiri Komiser Alperen Aykırı " Bayramın ilçemizi dışarıdan ziyarete gelenleri emniyet kemerleri konusunda uyardık. Bayram sürecinde uygulamalarımız devam edecek ilçenin her noktasında güvenlik tedbirlerimizi aldık. Cep telefonuna bakmadan, emniyet kemeri takılı olan her sürücünün bayram yolunda her şey yolunda " diyerek bayram tebriklerini iletti.