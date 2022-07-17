Son dakika haberi: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı Son dakika haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Öğretmenler Mahallesi Nusret Mayın Gemisi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsa Mert Arsal (23) idaresindeki 33 BLS 63 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nusret Mayın Gemisi çevre duvarına ve demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan C.T. (24) yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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