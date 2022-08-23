Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Tokat'ta kenevir operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Tokat'ta kenevir operasyonu

Bir son dakika haberine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 53 kök kenevir bitkisi ve 175 gram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 53 kök kenevir bitkisi ve 175 gram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Niksar'a bağlı Çengelli köyünde Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde T.B. (30) isimli 1 şüpheli şahsın orman arazisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 53 kök keneviri ve 175 gram kubar esrarı ele geçirirdi.

Ayrıca şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 Adet ruhsatsız av tüfeği, 4 Adet tüfek fişeği, 200 Adet 9 mm. ve 54 Adet 7.65 çapında tabanca mermisi ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenevir Niksar Tokat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title