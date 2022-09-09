Son dakika haber! Otomobiller çarpıştı: 7 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika yerel haberi: Otomobiller çarpıştı: 7 yaralı Toka'n Turhal ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Otomobiller çarpıştı: 7 yaralı TOKAT - Toka'n Turhal ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Turhal Zile karayolu komando taburu yakınlarında meydana geldi. Bektaş E. idaresindeki 34 DEL 549 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile Oktay Y. idaresindeki 60 FD 244 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmasın etkisi ile Oktay Y. idaresindeki araç kaldırıma savrularak devrildi. Yaralılara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. 7 yaralı ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez Tragger Komando Zile 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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