Son dakika haberi: Tırda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... Kırklareli'nde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü. Kırklareli'nde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz-Babaeski ilçeleri arasında TEM otoyolu üzerinden Ahmedov Kurban yönetimindeki KV 485 KV plakalı tırın dorsesi alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yangın kısa sürede söndürüldü. Yangıda tırın dorsesinde hasar oluştu. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu Lüleburgaz Kırklareli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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