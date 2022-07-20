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Son dakika haberi | Tır ile otobüsün çarpıştığı kazada büyük panik yaşandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Tır ile otobüsün çarpıştığı kazada büyük panik yaşandı

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde TIR ile otobüsün çarpışmasıyla maddi hasar meydana gelirken, yolcular büyük panik yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde TIR ile otobüsün çarpışmasıyla maddi hasar meydana gelirken, yolcular büyük panik yaşadı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60'ıncı kilometresi Toprak Mahsulleri Ofisi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Ankara'ya gitmekte olan Mehmet G. yönetiminde ki 50 BF 673 plakalı yolcu otobüsü Muzaffer E. yönetiminde ki 77 ABV 231 plakalı tırı solamaya çıktığı esnada çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Otobüsü boşaltan ve panik yaşayan yolcular bir müddet yol kenarında beklerken, polis incelemesi sonrası otobüs ve tır yoluna devam etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toprak Mahsulleri Ofisi Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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