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Son dakika haberi | Metruk binada yangın çıktı

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Son dakika haberi: Metruk binada yangın çıktıELAZIĞ Elazığ'da metruk bir binada madde bağımlıları tarafından çıkarılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Metruk binada yangın çıktı

ELAZIĞ Elazığ'da metruk bir binada madde bağımlıları tarafından çıkarılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay merkez Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasarlı olan binaya giren madde bağımlıları bir süre sonra metruk binanın 3'üncü katında bulunan evin odasını yakarak olay yerinden kaçtı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa

İtfaiye Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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