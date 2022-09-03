TFF binasına silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli hakkında karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Beykoz Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANMA TALEVİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından C.U. ve O.G. "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BİRİNE EV HAPSİ VERİLDİ, DİĞERİ SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden C.U'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verirken, diğer şüpheli O.G'nin serbest bırakılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Binaya ateş edilmesiyle ilgili soruşturmada olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler Cüneyt U. ile Oğuzhan G., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. Emniyetteki işlemlerimin ardından şüpheliler Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin ardından Cüneyt U. ve Oğuzhan G. 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç ise serbest bırakıldı.

"HAVAYA ATEŞ ETTİM"

Olayda silah kullandığını itiraf eden gümrük müşaviri Cüneyt U. polisteki ifadesinde "Çok alkollüydüm. Bunun etkisiyle havaya ateş ettim. Kesinlikle federasyon binasını hedef almadım. Çok pişmanım" dedi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 av tüfeği, 2 tabancanın balistik incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin olaydan sonra otomobille kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.