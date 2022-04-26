Son dakika haberi... Terör operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Terör operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Terör operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri: Silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde PKK/KCK'ya üye olmak suçlarından aranan B.A., Şırnak'ta, M.A., ise Gaziantep'teki adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan her iki şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sek edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet, Adıyaman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title