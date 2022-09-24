Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü kaza kamerada

Tekirdağ'da yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anları bir işyerine ait güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran yolu 1. km üzerinde bir beton fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı'dan B.Karıştıran yönüne doğru seyir halindeki İslam K. idaresindeki araç, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mahmut T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı Mahmut T. ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Yaralı şahıs, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü İslam K. ise gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kaza bölgesine gelen polis ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anları güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. - TEKİRDAĞ