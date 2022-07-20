Tayland'da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı Tayland Körfezi'nde bir sürat teknesinin motorunda yaşanan arıza nedeniyle çıkan yangında 20 kişi yaralandı. Tayland Körfezi'nde bir sürat teknesinin motorunda yaşanan arıza nedeniyle çıkan yangında 20 kişi yaralandı. Tayland'ın güneyindeki Chumphon eyaletinden Koh Tao adasına gitmek üzere hareket eden bir sürat teknesinde yangın çıktı. Yerel saatle 14.30'da teknenin motorunda yaşanan arıza sonrasında çıkan yangında 18 yolcu ve 2 mürettebat yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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