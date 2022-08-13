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Son dakika haberi... Tavşanlı'da uyuşturucu kullanmak amacıyla toplanan 4 kişi gözaltına alındı

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Son dakika haberi... Tavşanlı'da uyuşturucu kullanmak amacıyla toplanan 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu kullanmak amaçlı toplandıkları iddiasıyla 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu kullanmak amaçlı toplandıkları iddiasıyla 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede uyuşturucu kullanımını önlemek amaçlı yapılan çalışmalar neticesinde, Çukurköy Sanayi sitesi içerisinde şüpheli şahısların düzenek kurarak uyuşturucu kullanmak amaçlı toplandıkları şeklinde bilgisi edinilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyon sonucu E.M., H.Ö., E.G. ve E.G. isimli şüpheliler uyuşturucu içiminde kullanılan payp ve içerisinde bir miktar metamfetamin maddesi ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Hisarcık Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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