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Son dakika haberi | Tartıştığı kişiyi silahla vurdu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyünce taraflardan biri yanında getirdiği silahla tartıştığı kişinin bacağından vurarak yaraladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyünce taraflardan biri yanında getirdiği silahla tartıştığı kişinin bacağından vurarak yaraladı.

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.M. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası A.A., yanında getirdiği tabancayla K.M.'ye ateş etti. Bacağından ve kasığından 3 kurşunun hedefi olan K.M. yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan K.M. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken,

A.A. ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası A.A. yakalanarak gözaltına alınırken K.M.'nin ise tedavisine devam ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Alaşehir Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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