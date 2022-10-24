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Son dakika haberi | Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Son dakika haberi | Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberler... Kayseri'nin Develi ilçesinde 20 yaşındaki genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 20 yaşındaki genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aşağı Everek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.O.S. (20) ile M.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.T., M.O.S.'yi göğsünden bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.O.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi M.T. de polis keiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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