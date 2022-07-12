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Son dakika haberi | Tarsus'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Tarsus'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde, Yeni Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Yeni Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde D-400 karayolu Adana - Mersin istikametine giden sürücü Abdulkadir E. (26) idaresindeki 54 D 1664 plakalı kamyonet yoldan çıkarak takla attı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Emrah Sayın (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Sürücü Abdulkadir E. ile araçta yolcu olarak bulunan Busenur Ç. (23)'nin hastanedeki tedavileri sürüyor. Yetkililer her iki yaralının da hayati tehliklerinin sürdüğünü belirtirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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