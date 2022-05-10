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Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, V. E. yönetimindeki 16 HT 051 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Tarsus-Mersin-Adana D-400 karayolunda Nusret Mayın Gemisi kavşağında Tarsus ilçe merkezinden D-400'e çıkmak isteyen A. Ç.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, V. E. yönetimindeki 16 HT 051 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Tarsus-Mersin- Adana D-400 karayolunda Nusret Mayın Gemisi kavşağında Tarsus ilçe merkezinden D-400'e çıkmak isteyen A. Ç. idaresindeki 33 PJ 008 plakalı kapalı kasa panelvan minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs, Ç. A. idaresindeki 33 NYH 05 plakalı motosiklete çarptı. Kazada panelvanın sürücüsü A.Ç., motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, Mersin, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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