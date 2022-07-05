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Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi Abdullah Tukay Caddesi'nde Mustafa S. (43) idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs ile Necati T. (28) yönetimindeki 33 AIF 424 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edilen İsmet Gerçek (28) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 5 yaşındaki Nadir G. ve Necati T.'nin (28) tedavisi sürerken, Necati T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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