Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi Abdullah Tukay Caddesi'nde Mustafa S. (43) idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs ile Necati T. (28) yönetimindeki 33 AIF 424 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edilen İsmet Gerçek (28) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 yaşındaki Nadir G. ve Necati T.'nin (28) tedavisi sürerken, Necati T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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