Son dakika haberi! Tarsus'ta otomobil belediye otobüsü ile çarpıştı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin belediye otobüsü ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin belediye otobüsü ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Çamalan Mahallesi Cevizalanı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Y'nin (31) kullandığı MAHB 2030 plakalı otomobil, yolun virajlı kısmında karşı yönden gelen O.T. (39) idaresindeki 33 DKK 09 plakalı Mersin Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olan D.B. (26) ve belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan M.K.G. (3) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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