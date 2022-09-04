Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Tarsus'ta otomobil belediye otobüsü ile çarpıştı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Tarsus'ta otomobil belediye otobüsü ile çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin belediye otobüsü ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin belediye otobüsü ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Çamalan Mahallesi Cevizalanı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Y'nin (31) kullandığı MAHB 2030 plakalı otomobil, yolun virajlı kısmında karşı yönden gelen O.T. (39) idaresindeki 33 DKK 09 plakalı Mersin Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olan D.B. (26) ve belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan M.K.G. (3) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title