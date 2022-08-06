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Son dakika haberi | Tarsus'ta bir kişi öldürüldü

Son dakika haberi | Tarsus'ta bir kişi öldürüldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişi silahla öldürüldü.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişi silahla öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Belen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi ile Ali Kumbul (30)gece saat 03.00 sıralarında karşılaştılar. İsmi öğrenilemeyen kişi üzerinde bulundurduğu otomatik tüfek ile Ali Kumbul'a ateş etti.

Açılan ateş sonucu yaralanan Ali Kumbul olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Tarsus Belen 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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