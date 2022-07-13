Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye intikal edecek. Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye intikal edecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye intikal edecek. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye intikal edecek. - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.