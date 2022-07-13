Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye intikal edecek.
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Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye intikal edecek.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye intikal edecek. - ANKARA
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