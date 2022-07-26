Son dakika haberi: Tarihi Haliç Tersanesinde yangın Son dakika haberlerine göre Tarihi Haliç Tersanesinde yangın çıktı. Tarihi Haliç Tersanesinde yangın çıktı. Çevre ilçelerden de itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Kasımpaşa'da bulunan Tarihi Haliç Tersanesinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir geminin yakıt tankerine kaynak yapıldığı esnada çıktığı öğrenilen yangın için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Kısa sürede Haliç Tersanesine gelen itfaiye ekipleri, vakit kaybetmeden yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesiyle, tersanede çalışanlar rahat bir nefes aldı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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