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Son dakika haberi! Tarihi eser kaçakçılarına jandarmadan operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Tarihi eser kaçakçılarına jandarmadan operasyon

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Havran ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 102 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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