Son dakika haberi! Tarihi eser kaçakçılarına jandarmadan operasyon
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Havran ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 102 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR
Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa