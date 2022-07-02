Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarparak takla atmıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 54 ZK 536 plakalı Skoda marka otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırma çarparak takla attı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde, H.K., B.C., S.E.C. ve E.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların olay yerine koştuğu görülüyor.