Son dakika haberi! Yön levhasına çarparak hayatını kaybeden sürücünün kaza anları kamerada

Yön levhasına çarparak hayatını kaybeden sürücünün kaza anları kamerada

GAZİANTEP Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybederek yön levhasına çarpan ve olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün feci kaza anları ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza anlarında, otomobilin yön levhasına çarptıktan savrularak ters dönme anları yer aldı.

Kaza, 19 Mart 2022 Cumartesi günü akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi GATEM Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nizip istikametinden Gaziantep şehir merkezi istikametine seyreden Adem E. idaresindeki 27 AAD 69 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yolu ikiye ayıran yön levhasına çarptı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, kaza anları saniye saniye kaydedildi

Direksiyon hakimiyetini kaybederek yön levhasına çarpan ve olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Adem E.'nin feci kaza anları ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıyan o anlarda, otomobilin kent merkezi istikametine doğru ilerlerken hızla kavşaktaki yön levhasına çarpma anları yer aldı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ters dönen otomobil tamamen hurdaya dönerken, sürücü Adem E. ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.