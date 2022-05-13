Son dakika haberi | Şüpheli araçta arama yapan polis, çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Şüpheli araçta arama yapan polis, çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Şüpheli araçta arama yapan polis, çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi

Son dakika haberleri: Edirne'nin Keşan ilçesinde şüpheli araçta arama yapan polisler, çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde şüpheli araçta arama yapan polisler, çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi. Evinde de tüfek yakalanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kontrol edildi. Sürücülüğünü Ö.I. isimli bir şahsın yaptığı araçta yapılan aramalarda, 64 adet sentetik ecza yakalandı.

Durum üzerine şahsın evinde de arama yapıldı, kontrollerde 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, şahıs da gözaltına alındı.

Aracında sentetik ecza, evinde de tüfek ele geçirilen Ö.I. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Tragger, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title