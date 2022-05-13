Son dakika haberi | Şüpheli araçta arama yapan polis, çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde şüpheli araçta arama yapan polisler, çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi. Evinde de tüfek yakalanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kontrol edildi. Sürücülüğünü Ö.I. isimli bir şahsın yaptığı araçta yapılan aramalarda, 64 adet sentetik ecza yakalandı.

Durum üzerine şahsın evinde de arama yapıldı, kontrollerde 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, şahıs da gözaltına alındı.

Aracında sentetik ecza, evinde de tüfek ele geçirilen Ö.I. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa