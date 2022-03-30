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Son dakika haber! Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasıİSTANBUL Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

İSTANBUL Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında İsmetpaşa mahallesi Sultangazi Arnavutköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen bir sürücü yolda ani şekilde durdu. Sürücünün durması sonucu arkadan gelen diğer araçlar duramayınca zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi Kaza da yaranan sürücü Sedat Ebük tedavi edilmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Bu esnada yoldan geçen bir sürücü ise kaza geçiren vatandaşlara su ikram etti.

Son dakika haber! Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Son dakika haber! Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Son dakika haber! Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Son dakika haber! Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Son dakika haber! Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Son dakika haber! Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Son dakika haber! Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Son dakika haber! Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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