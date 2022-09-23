Son dakika haberi: Sultangazi'de tabldot hırsızlığı kamerada

İstanbul Sultangazi'de 2 hırsız bir iş yerinin önüne bırakılan yemek firmasına ait tabldot tabakları gözlerine kestirdi. Hırsızlardan birisi gözcülük yaparken diğeri ise içinde tabakların bulunduğu sepeti çalarak hızla bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde yemek üretimi yapan bir firmanın çalışanı, Cebeci Mahallesi'ndeki işyerine sabah yemek teslimatı yapıp öğleden sonra ise boş tabakları almak için geri döndü. Firma yetkililerinden tabakları istediğinde ise kaldırıma bırakıldığı cevabını alan çalışan, tabakların belirtilen yerde olmadığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik kameralarını izleyen yetkililer tabakların iki hırsız tarafından çalındığını gördü.

Yemek firması yetkilisi İsa Eraslan, "Biz Sultangazi'de yemek üretimi yapan bir firmayız. İş yerlerine yemek veriyoruz ve bir firmadaki boş tabaklarımız kayboldu. Yemek verdiğimiz günün akşamı arkadaşlarımız boş tabakları almaya gittiklerinde boş tabakların olmadığını gördüler ve işyeri sahibine sorduğumuzda aşağıya indirdiklerini belirttiler. Kamera kayıtlarına baktığımızda ise iki kişinin boş tabaklarımızı alıp götürdüklerini gördük. Maddi değeri yüksek değil ama başkalarının da canının yanmaması için gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bir de götürüp bunları 100 - 200 liraya hurdaya verecekler. Emniyet güçlerine zaten bilgi verdik ve bunların bulunmasını istiyoruz" dedi.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki hırsızın sokaktan geçerken yerde bulunan tabldot tabakları fark ettikleri ardından ise geri dönerek kontrol ettikleri ve bir kişinin tabakların içerisinde bulunduğu sepeti çalıp götürdüğü görülüyor. - İSTANBUL