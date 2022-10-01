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Son dakika haberleri! Sultangazi'de operasyon: 485 litre doluma hazır alkol ele geçirildi

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Son dakika haberler: Sultangazi'de operasyon: 485 litre doluma hazır alkol ele geçirildi Piyasa değeri 150 bin lira olan malzeme ele geçirildi Sultangazi'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin alkol imalatı yapıldığı bilgisi aldığı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 150 bin...

Sultangazi'de operasyon: 485 litre doluma hazır alkol ele geçirildi

Piyasa değeri 150 bin lira olan malzeme ele geçirildi

İSTANBUL - Sultangazi'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin alkol imalatı yapıldığı bilgisi aldığı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 150 bin Lira olan, 485 litre doluma hazır sıvı alkol ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler kameraya da yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Sultangazi'de bulunan bir ikamet ve müştemilatlarında alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 150 bin Lira olan 485 litre doluma hazır sıvı alkol, 82 adet satışa hazır doldurulmuş halde alkollü içki şişesi, 1 adet 200 litre hacimli fiber tank, 500 adet boş şişe, 100 adet bilyeli içki kapağı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan gözaltına alınırken operasyonda ele geçirilen malzemeler kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi Operasyon 3. Sayfa Genel Haberler Son Dakika

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