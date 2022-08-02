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Son dakika haberi... Sultangazi'de açık unutulan pürmüz yangına neden oldu

Son dakika haberi... Sultangazi'de açık unutulan pürmüz yangına neden oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Sultangazi'de çatı tadilatı yaparken pürmüzü söndürmeyi unutup yemeğe giden ustalar, yangına neden oldu.

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Sultangazi'de çatı tadilatı yaparken pürmüzü söndürmeyi unutup yemeğe giden ustalar, yangına neden oldu. Çıkan yangın yandaki binaya sıçrayınca, bina sahipleri arasında gerginlik yaşandı.

Olay, Malkoçoğlu Mahallesi 302. Sokak'ta saat 12.30 sıralarında 6 katlı binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Büyükçelik adlı şahsa ait binanın çatı katında yapılan izolasyon sırasında kullandıkları pürmüzü söndürmeden öğle yemeği için binadan ayrılan ustalar, yangına neden oldu. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan Fevzi ve Ferdan Aydemir çiftine ait çatı katına sıçradı. Alevler kısa sürede büyüyerek her iki binanın çatısını sararken binada yaşayan vatandaşlar ise mahalle muhtarı Ali Erzen tarafından hızla tahliye edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Yangın, ekipler tarafından ancak bir buçuk saat sonra söndürebildi. İddiaya göre yapılan tadilat nedeniyle çıkan yangında ustalar kaçarak bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine bina sahipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin tarafları güçlükle sakinleştirdiği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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