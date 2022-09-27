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Son dakika haberleri | Sultanbeyli'ye şehit ateşi düştü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sultanbeyli'ye şehit ateşi düştü Kocaeli'de iskeleye bağlı halde bakıma alınan gemide çalışma yapıldığı esnada denize düşen askerlerden Sözleşmeli Er Enes Bıyık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Sultanbeyli'ye şehit ateşi düştü

İSTANBUL - Kocaeli'de iskeleye bağlı halde bakıma alınan gemide çalışma yapıldığı esnada denize düşen askerlerden Sözleşmeli Er Enes Bıyık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Sultanbeyli'de yaşayan ailesi acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığında bakıma alınan gemide çalışma yapan 4 asker denize düşmüş, ekipler tarafından sudan çıkarılan askerler hastanede tedaviye alınmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit oldu. Bıyık'ın Sultanbeyli'de yaşayan ailesine acı haberi polis ekipleri ve askeri personel verdi. Şehit haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinleriyse şehidin ailesini acılı gününde yalnız bırakmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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