Son dakika haberi... Sultanbeyli'de yolcuların koltuk kavgası kamerada

Sultanbeyli'de yolcuların koltuk kavgası kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT aracında seyahat eden yolcular arasında koltuk kavgası çıktı. Kavgaya karışan kadınlardan biri, karşısındaki vatandaşa saldırmaya çalıştı. Tartışma diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli- Üsküdar seferini yapan 11ÜS İETT aracında meydana geldi. İddiaya göre, otobüs içerisinde ayakta seyahat eden genç kadın ile bir erkek şahıs arasında yer verme kavgası çıktı. Genç kadın kendisine yer vermeyen vatandaşa tepki gösterdi. İkili arasında devam eden sözlü tartışma sırasında genç kadın, karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Diğer yolcuların araya girmesiyle büyümesi önlenen kavga, sözlü tartışmayla devam etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.