Haber : Son dakika haberi | Sudan'ı sel vurdu: 51 ölü, 24 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Sudan'ı sel vurdu: 51 ölü, 24 yaralı

 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Sudan'ı sel vurdu: 51 ölü, 24 yaralı

Son dakika haberi: Sudan'da şiddetli yağışların sele neden olması sonucu 51 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Sudan'da şiddetli yağışların sele neden olması sonucu 51 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Sudan'ın Beyaz Nil ve Nil Nehri eyaletlerinde şiddetli yağışlar selde neden oldu. Yetkililer 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Nil Nehri Eyaleti hükümeti, eyaleti diğer şehirlere bağlayan ana yolların sel nedeniyle aşındığını belirtti.

Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi Sözcüsü Tuğgeneral Abdul Jalil Abdul Rahim ise sel nedeniyle 5 bin 345 evin 2 bin 845'inin kısmen, 16 kamu tesisinin ise tamamen çöktüğünü açıkladı. - HARTUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nil Nehri Sudan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title