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Son dakika haberi: Suçlular asayiş şube polislerinden kaçamıyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Suçlular asayiş şube polislerinden kaçamıyor

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde suçlulara göz açtırılmıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde suçlulara göz açtırılmıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri ile resmi ekipler tarafından yapılan şok uygulamalar neticesinde çok sayıda suç aleti, aranan şahıs ve çalınan malzemeler ele geçirildi.

Eylül ayı içerisinde yapılan şok uygulamalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet çalıntı motosiklet, 18 adet tescilsiz motosiklet ile çeşitli suçlardan aranan 45 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken 45 şahıs hakkında ise işlem başlatıldı. Yunus timleri ile resmi ekipler tarafından çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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