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Son dakika haberi... Su kuyusuna düşen koyunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Su kuyusuna düşen koyunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Son dakika haber: Aydın'ın Söke ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir koyun yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri koyunu kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkartılan koyun sahibine teslim edildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Aydın su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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