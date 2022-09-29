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Son dakika haberi! Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da yangın: 80 ev kül oldu

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Son dakika haberi! Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da yangın: 80 ev kül oldu

Son dakika haber: Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da çıkan yangında en az 80 ev küle döndü.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da çıkan yangında en az 80 ev küle döndü.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'nun Thotalanga bölgesindeki Kajeemawatta evlerinde yerel saatle 20.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polisten yapılan açıklamaya göre yangın nedeniyle 220 kişi tahliye edilirken, en az 80 ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangının nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı. Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, yangından etkilenen tüm sakinlere acil yardım sağlanması talimatını verdi. - COLOMBO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sri Lanka Kolombo 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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