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Son dakika haberi! Somali'de askeri konvoya saldırı: 10 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Somali'de askeri konvoya saldırı: 10 ölü

Son dakika haberler: Somali'de askeri konvoyun geçişi esnasında yola döşenen bombaların patlaması sonucu 10 asker hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Somali'de askeri konvoyun geçişi esnasında yola döşenen bombaların patlaması sonucu 10 asker hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Somali Ulusal Ordu Radyosu (SNA) tarafından yapılan açıklamada, Somali'nin Balad ve Jowhar bölgesi arasında bulunan yola terör örgütü Eş-Şebab tarafından döşenen bombaların askeri konvoyun geçişi esnasında patlaması sonucu 10 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Birçok kişinin yaralandığı saldırının gece saatlerinde yaşandığını belirten SNA, "Saney Abdullah liderliğindeki askeri konvoy, Mogadişu'dan Jowhar'a gidiyordu. Kaza gece yarısı meydana geldi" ifadelerini kullandı. Terör örgütü Eş-Şebab saldırıyı üstlendi. - MOGADİŞU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eş Şebab, Somali, Terör, Asker, 3. Sayfa, Haberler

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