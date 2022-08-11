Haber : Son dakika haberi: Soma'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Soma'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Soma'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Soma ilçesine bağlı Devlethan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 YC 0879 plakalı traktörüyle zeytin tarlasını süren R.Ç. (56) bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör bir süre sonra devrildi. Traktörün altında kalan sürücü R.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa Soma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title