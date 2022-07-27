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Son dakika haberi | Sökeli genç süt sağarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Sökeli genç süt sağarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde süt sağımı yaparken ineğin tepmesi sonucu sağım makinesinin üstüne düşen ve elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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Aydın'ın Söke ilçesinde süt sağımı yaparken ineğin tepmesi sonucu sağım makinesinin üstüne düşen ve elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karaatlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, makine ile süt sağımı yapan Karaatlı Muhtarı Mevlüt Yeşil'in oğlu, Hidayet Yeşil'i (16) inek tepti. Aldığı darbenin etkisiyle sağım makinesinin üzerine düşen genci elektrik çarptı. Yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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