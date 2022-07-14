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Son dakika haberi... Söke'deki yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Söke'deki yangın korkuttu

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Söke ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler yoğun rüzgarda yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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