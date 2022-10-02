- Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Adıyaman'da bir kişi yürüdüğü yolda kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu vurularak yaralandı.

- Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir kişi yürüdüğü yolda kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Caddesi Can Salon yakınlarında yolda yürüyen Zeynel Abidin T., iddialara göre yanından geçmekte olan bir araç içerisinden ateş edilen silahtan çıkan mermi ayağına isabet etti. Yapılan silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan Zeynel Abidin t., kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs yada şahıslar ise araçla olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Bacağından yaralanan Zeynel Abidin T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeynel Abidin T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.